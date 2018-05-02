Як у Києві проходив фестиваль ретроавтомобілів (фоторепортаж, відео)

Відвідувачі фестивалю мали змогу побачити сотні ретроавтомобілів з різних країн Європи просто неба.

У Києві на території Музею авіації в Жулянах з 26 квітня по 1 травня 2018 року проходив масштабний фестиваль старовинних машин, мотоциклів та автобусів.

Відвідувачі фестивалю мали змогу побачити сотні ретроавтомобілів з різних країн Європи просто неба. Деякі з цих авто існують в єдиному екземплярі.

Водночас учасники фестивалю намагалися презентувати свої автомобілі навіть у костюмах.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також 27 квітня 2018 року у Києві на Співочому полі стартував Фестиваль тюльпанів "Навколо світу". Цього разу тут можна побачити квіткові композиції, присвячені Києву, Лондону, Парижу, Сіднею, Токіо та іншим. Триватиме він протягом місяця - до 27 травня.