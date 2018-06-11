250-тисячне свято свободи: як у Тель-Авіві пройшов масштабний прайд-парад (фоторепортаж)

Цього року місцеві ЛГБТ-активісти відзначали 20-річчя першого такого параду в Тель-Авіві.

В Тель-Авіві 8 червня 2018 року відбувся ювілейний ЛГБТ-парад, який зібрав величезну кількість мешканців Ізраїлю та туристів з інших країн.

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За даними Reuters, на прайд в Тель-Авіві цього року прийшли щонайменше 250 тисяч людей - як мешканці Ізраїлю, так і численні туристи з інших країн: тут можна було побачити прапори Швеції, Бразилії та інших країн.

Повідомляється, що гей-парад у Тель-Авіві цього року пройшов без жодних інцидентів, натомість на вулицях міста панувала справжня атмосфера свята. Тут можна було побачити людей будь-якого віку, статі та зовнішнього вигляду. Усі вони здебільшого танцювали, посміхалися та обіймалися.

Цьогорічний парад за права ЛГБТ-людей в Тель-Авіві став тричі ювілейним: 30 років тому тут скасували обмеження для осіб нетрадиційної орієнтації, 20 років тому в Тель-Авіві пройшов перший прайд, а 10 років тому у місті був створений ЛГБТ-центр.

Зазначимо, вже в найближчу неділю, 17 червня, у столиці України відбудеться марш рівності "КиївПрайд-2018". Загалом заходи в рамках київського Прайд-тижня триватимуть з 8 по 17 червня 2018 року.