У Ліверпулі встановили скульптуру янгола, виготовлену зі 100 тисяч ножів (фото, відео)
11:37, 30 листопада 2018Фотозвіти
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Висота янгола - понад 8 метрів.
У британському Ліверпулі встановили скульптуру, повністю виконану з ножів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Янгол сконструйований зі ста тисяч ножів, мечей і мачете. Уся ця холодна зброя конфіскована поліцією під час спецоперацій.
Висота янгола - понад 8 метрів. Митець Альфі Бредлі створив скульптуру, щоб нагадати людям про усіх загиблих від холодної зброї.
До Католицького Різдва її можна буде побачити поряд із Англіканським собором Ліверпуля.
У Ліверпулі встановили скульптуру янгола, виготовлену зі 100 тисяч ножів
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