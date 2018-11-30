У Ліверпулі встановили скульптуру янгола, виготовлену зі 100 тисяч ножів (фото, відео)

Висота янгола - понад 8 метрів.

У британському Ліверпулі встановили скульптуру, повністю виконану з ножів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Янгол сконструйований зі ста тисяч ножів, мечей і мачете. Уся ця холодна зброя конфіскована поліцією під час спецоперацій.

Висота янгола - понад 8 метрів. Митець Альфі Бредлі створив скульптуру, щоб нагадати людям про усіх загиблих від холодної зброї.

До Католицького Різдва її можна буде побачити поряд із Англіканським собором Ліверпуля.