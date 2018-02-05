"Вогняні" обличчя і розкішні вбрання: дивовижні фото Венеціанського карнавалу

У Венеції стартував щорічний карнавал - один з найстаріших у світі, який триватиме до 13 лютого.

У Венеції стартував щорічний карнавал - один з найстаріших у світі. Він триватиме до 13 лютого і завершиться за 40 днів до Великодня, після чого почнеться Великий піст.

Дивовижні фото Венеціанського карнавалу опублікувало агентство Reuters.

Стартувало свято на головній площі Святого Марка, на яку за традицією з даху собору на троссе спустилася дівчина-янгол. Це переодягнена в пишну сукню та перуку венеціанка, яку спеціально відібрали, щоб представляти місто. Слідом за нею рушила ціла процесія дівчат, які згодом змішалися з натовпом туристів.

Більшість туристів до свята також приготувалися, сховавши обличчя під масками і надівши капелюхи. В кінці карнавалу - через два тижні - саме серед них оберуть пару найбільш красиво одягнених.