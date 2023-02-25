Працівники оранжереї зуміли зберегти унікальну колекцію попри обстріли та відсутність тепла.

В столичному Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України у лютому-березні 2023 року триває сезон цвітіння азалій.

Працівники оранжереї зуміли зберегти унікальну колекцію попри обстріли та відсутність тепла.

"Цого року квітування азалій особливо радує. Минулого року наші відвідувачі не мали можливості відвідати оранжерейний комплекс, тому що 24 лютого розпочались обстріли Києва, і ботанічний сад був зачинений до кінця весни. Цього року саду не вистачало коштів на опалення взимку, тому разом з благодійним фондом Peli can live ми розпочали проект #теплодляоранжерей. Тільки завдяки донатам ці рослини квітують", – розповіли працівники ботсаду на офіційній сторінці у Facebook та закликали усіх бажаючих долучитися до акції.

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Зазначається, що наразі колекція азалій в оранжереї київського ботсаду нараховує 67 сортів і є частиною колекцій тропічних рослин, що має статус національного надбання. Перші сорти академік Микола Гришко привіз до ботсаду з Німеччини у 1946 році.

Зокрема, в колекції збереглись рослини 25 старих німецьких та бельгійських сортів селекції минулого століття, з яких розпочалась історія створення колекції відділу тропічних рослин, а також 29 сортів та гібридів, що були створені у Ботанічному саду в 60-70-их роках Світланою Приходько.

Як працює ботсад Гришка – квитки та час роботи

Національний ботанічний сад імені Гришка у Києві з травня по серпень відкритий для відвідування з 8:30 до 21:00, а у вересні-квітні – з 8:00 до настання сутінок. Вартість вхідного квитка для дорослих становить 100 грн, для для дітей шкільного віку – 50 грн. Для пільгових категорій громадян вхід безкоштовний.

Оранжерейний комплекс відкритий для відвідування з 11:00 до 16:00, в суботу та неділя з 10:30 до 16:00, вихідний – понеділок, вівторок. Втім, з 15 лютого 2023 року і до кінця березня оранжерейний комплекс працюватиме без вихідних з 10:00 до 17:00. Вартість вхідного квитка – 50 грн.

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне війскове вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, столичний ботсад імені Гришка закривався для відвідувачів. Відкрили його знову лише після того, як піротехники обстежили усю його територію.

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