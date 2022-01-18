Пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому.

У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві розцвіли перші азалії та камелії.

При цьому співробітники ботсаду відзначили, що пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому. Наприклад, так це виглядало роком раніше.

Читайте такожІдеї для прогулянок в Києві: парк "Феофанія" (фоторепортаж)Як повідомляється на сайті ботсаду, в експозиції представлено 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Загалом за кількістю видів і сортів тутешня колекція азалій і камелій посідає друге місце в Європі.

Основу експозиції складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. Також в колекції збереглися рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30 років минулого століття (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Concіnna, Apollo, Celestіna), а також 29 сортів і гібридів, які були створені в Центральному ботанічному саду в 60-70-их роках. Камелія представлена двома видами – камелією японською і камелією масляною. Загальна площа експозиції – 424 квадратних метрів. Час масового цвітіння азалій у столичному ботсаду випадає на січень-березень.

Також в найближчі тижні в ботсаду Гришка почнеться масове цвітіння орхідей.

Втім, і зараз в ботанічному саду можна побачити багато цікавого, наприклад, тропічні рослини і кактуси.

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