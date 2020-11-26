Парад на честь Дня подяки в американському мегаполісі у 2020-му різко скоротився.

Цього року через пандемію COVID-19 організатори традиційного параду до Дня подяки у Нью-Йорку були змушені повністю змінити підхід до святкування.

Читайте такожВперше між Києвом і Скоп'є з'явиться прямий авіарейс

Парад Macy’s обмежився лише показом для телебачення. Місце проведення шоу «на камеру» було оточене десятками правоохоронців, щоб у громадян не виникало бажання попри карантин таки відвідати подію.

Парад на честь Дня подяки в американському мегаполісі – видовище з гігантськими кулями і яскравими казковими образами – у 2020-му різко скоротився, пише Reuters.

Довжина маршруту складала всього квартал, а не 2,5 милі; аеростати замінили на спеціально обладнані автомобілі, а поодиноких глядачів просили не скупчуватися вздовж дороги, як це було раніше.

Інші новини на тему

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Яна Ставська