Ірландія відзначає день святого Патріка. На честь цього у небо над Дубліном злетіли 500 дронів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, п'ять сотень дронів піднялися у нічне небо і влаштували яскраве шоу: формували у польоті фігури - зокрема, написи "любов", "дім", зображення розфарбованої в традиційний для ірландців зелений колір нашої планети та напис "ми любимо Ірландію".
День святого Патріка - культурне та релігійне ірландське національне свято, яке щороку відзначають 17 березня, у день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патріка.
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