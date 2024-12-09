Бронзова скульптурка Миколі Леонтовичу стала вже 73-ю в місті.

Ужгород знаменитий своїми бронзовими мініскульптурками, встановленими по всьому місту. На початку грудня там з'явилася ще одна, вже 73-тя за рахунком.

Так, днями на стіні медичного факультету Ужгородського національного університету з'явилася мініскульптура на честь українського композитора Миколи Леонтовича – автора всесвітньо відомого "Щедрика".

Окрім фігурки самого Леонтовича, скульптурна композиція містить трьох пташок – щедриків лісових та ластівку, які згадуються у пісні. Тим часом, дзвоник символізує назву Carol of the Bells, за якою твір знають у світі.

Створив її місцевий скульптор Роман Мурник, який є одним з авторів багатьох ужгородських бронзових мініфігурок.

"Щедрик" – що відомо

"Щедрик", також відома як Carol of the Bells, – одна з найпопулярніших різдвяних пісень-колядок у світі. Створив її український композитор Микола Леонтович, а вперше її було публічно представлено у 1919 році. Протягом наступних трьох років хор Олександра Кошиця виконував її під час гастролів у країнах Європи та США, після чого "Щедрик" став знаменитим на увесь світ.

Пісню неодноразово перекладали та адаптували різними мовами.

Також її можна було почути в багатьох відомих фільмах ("Сам удома", "Міцний горішок 2", "Французький зв'язковий", серіал "Академія Амбрела") та рекламі, зокрема, нещодавній від Chanel.

Як раніше повідомляв УНІАН, в листопаді 2024 року на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили мініскульптуру "‎Повернення додому"‎.

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