Скульптурка зображує потяги, які прибувають до "Залізних воріт" столиці.

На Центральному залізничному вокзалі Києва було встановлено бронзову мініскульптуру "Повернення додому", яка стала частиною проєкту Юлії Бевзенко "Шукай!". Про це повідомляється на офіційному сайті проєкту.

"Колись головним урочистим в’їздом до міста були Золоті ворота. Тепер на себе цю роль перебрали "Залізні ворота" залізничного вокзалу", - говорить Юлія Бевзенко.

Скульптурка зображує два поїзди, які прибувають на першу платформу вокзалу. Один з них прибуває з військовими з міста Краматорськ, а інший - з-за кордону.

Відео дня

Таким чином, вокзал стає свого роду символом українців, які прямують додому або повертаються з театру бойових дій.

Персонажі, яких зобразили на скульптурці, мають реальні прототипи. Мова, зокрема, про родину з Маріуполя, а також хлопчика, який загубив іграшку (потім її повернули працівники залізниці).

Окрім них можна бачити військового зі своєю дружиною, яка приїхала в Краматорськ, щоб разом із чоловіком дізнатись стать майбутньої дитини.

Партнерами проєкту стали Visa та Укрзалізниця. Згідно із задумом, мініскульптура повинна стати нагадуванням про важливість повернення громадян України додому.

Зазначимо, що нова скульптура стала 46-ю, яку створили в рамках проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко. Він розповідає історію столиці - від її заснування до сьогодення.

Нові мініскульптури Києва – що варте уваги

Нагадаємо, раніше в столиці відкрили мініскульптуру "Герої", яку також зробили в рамках проєкту "Шукай!". На ній зображено бійця, який прихилив коліно перед прапором України.

Бажаючим роздивитись роботу також доведеться прихилити коліно - її спеціально встановили на невеликій висоті.

А ще раніше стало відомо про створення мініскульптури, яку присвятили "Привиду Києва" - міській легенді, яка є збірним образом пілотів 40-ї бригади тактичної авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: