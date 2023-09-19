Найбільше фото вдалося зняти у Фінляндії, де саме зараз триває сезон полярного сяйва.

Протягом минулого тижня в соцмережах почало з'являтися дедалі більше фото полярного сяйва, яке саме зараз можна найкраще спостерігати у північних країнах.

УНІАН зібрав вражааючі фото, якими поділилися щасливі очевидці цього неймовірного природного явища в соцмережі Instagram. Найбільше фото вдалося зняти у Фінляндії, особливо в Лапландії.

Де та коли можна спостерігати північне сяйво

За Північним сяйвом можливо спостерігати з декількох місць по всьому світу у високих широтах навколо Арктики та Антарктики, однак найкращими загальновизнаними місцями в спостереженні за даним природним явищем у широтах 67-70° навколо Арктики є: Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ісландія, Гренландія, Канада, США та Шотландія.

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Якщо говорити про Фінляндію, то сезон північного сяйва тут зазвичай припадає на період з вересня по березень. Найкраще полярне сяйво в Фінляндії вдається розгледіти в Північній Лапландії, де його можна спостерігати практично кожну другу безхмарну ніч. Для порівняння, в південній Фінляндії це природне явище можна побачити в середньому 10-20 ночей на рік.

Втім, інколи північне сяйво можна побачити і в нетипових для цього країнах, в тому числі і в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські полярники з Антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" поділилися важливими порадами щодо подорожей на крижаний континент, які варто врахувати навіть досвідченим мандрівникам.

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