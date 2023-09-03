Подорожі до Антарктиди стають дедалі більш популярними серед туристів.

Українські полярники з Антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" поділилися важливими порадами щодо подорожей на крижаний континент, які варто врахувати навіть досвідченим мандрівникам.

Топ-5 фактів про антарктичний туризм опублікований на офіційній Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

1. Для туристів відкриті не всі ділянки Антарктики. За останні роки кількість антарктичних туристів подвоїлася – наприклад, у сезоні 2022-2023 їхня кількість досягла понад 72 тисяч людей. Втім, оскільки не всі гості континенту дотримуються правил його відвідування та поважають природу, витоптуючи рослини і заважаючи спалахами камер гніздуванню місцевих птахів, країни-сторони Договору про Антарктику періодично визначають найбільш вразливі райони, куди можна заходити тільки вченим для досліджень.

Відео дня

2. Пори року – навпаки. Оскільки Україна лежить у Північній півкулі, а Антарктика – у Південній, наші пори року є протилежними. Антарктична зима триває з червня до серпня, а літо – з грудня до лютого. Саме антарктичне літо є туристичним сезоном.

3. Найпопулярніший вид туризму – морські круїзи в районі Антарктичного півострова. Саме тут розташована станція "Академік Вернадський", і до пандемії вона була однією з найбільш відвідуваних – за сезон науковці приймали до 4 тисяч гостей, переважно іноземців. Морські круїзи зазвичай відбуваються на великих суднах або невеликих яхтах. Цього сезону захід на станції був доступний лише для яхт за дозволу бейскомандера.

4. Шлях від України до Антарктики триває близько тижня. На тривалість доїзду суттєво впливають вид транспорту та "ковідні" правила. Нині найшвидший маршрут до району Антарктичного півострова такий: наземним транспортом до Польщі, далі літаками до Чилі (порт Пунта-Аренас) або до Аргентини (порт Усвая (Ушуайя). Звідти вже морським транспортом треба перетнути штормову протоку Дрейка і вийти до Південних Шетландських островів – це і буде перша наземна точка Антарктики.

5. Подорож до найпівденнішого континенту – недешеве задоволення. Через зростаючу популярність антарктичного туризму 1991 року було створено Міжнародну асоціацію антарктичних туристичних операторів. Наразі до неї входять понад 100 фірм, що мають право організовувати подорожі до Антарктики. Через складну логістику, портові збори і підвищені вимоги до безпеки вартість такого туру є чималою і в середньому становить близько 10 тисяч доларів.

Антарктична станція "Академік Вернадський" – що відомо

Єдина українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Станція працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією, а головне її призначення – наукові дослідження в Антарктиді.

Станцію засновали британці в 1947 році під назвою "Фарадей". У лютому 1996 року вона була передана Україні за символічну ціну в один фунт стерлінгів та перейменована на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського.

Нині на станції працює 28-ма річна Українська антарктична експедиція, яка змінила там своїх попередників у квітні 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.