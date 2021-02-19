В експозиції столичного ботсаду імені Гришка представлено 30 сортів азалії і 15 сортів камелії і вона займає друге місце в Європі за кількістю видів і сортів.

У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України зараз у повному розпалі сезон цвітіння азалій.

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Як повідомляється на сайті ботсаду, в експозиції представлено 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Загалом за кількістю видів і сортів тутешня колекція азалій і камелій займає друге місце в Європі.

Основу експозиції складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. Також в колекції збереглися рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30 років минулого століття (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Сопсіппа, Apollo, Celestіna), а також 29 сортів і гібридів, які були створені в Центральному ботанічному саду в 60-70-их роках. Камелія представлена двома видами - камелією японською і камелією масляною. Загальна площа експозиції - 424 квадратних метрів. Час масового цвітіння азалій у столичному ботсаду випадає на січень-березень.

Крім того, в оранжереї столичного ботсаду варто відвідати експозицію тропічних і субтропічних плодових культур, експозицію кактусів та інших сукулентів і тропічну експозицію. Також на території оранжереї знаходиться орхідаріум, проте піковий сезон цвітіння орхідей тут припадає на жовтень-листопад.

Години роботи оранжереї в ботсаду Києва

У зимовий період Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка працює на вхід з 8:00 до настання сутінків. Вартість вхідного квитка - 50 гривень для дорослих, 20 гривень для школярів і безкоштовно для дошкільнят, пенсіонерів та пільгових категорій громадян. Також можна купити місячний абонемент за 500 гривень, який надає право безлімітного відвідування ботсаду одним дорослим разом з однією дитиною у віці до 7 років.

Оранжерея на території ботсаду відкрита для відвідування тільки в середу-п'ятницю з 10:00 до 15:00 і в суботу-неділю з 11:00 до 16:00. Вартість вхідного квитка - 20 гривень для всіх категорій відвідувачів.

До слова, основна територія Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка в Києві також досить популярна серед гостей і жителів столиці в зимовий період як місце для катання на санках з гірок і бігу на лижах.

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Автор: Марина Григоренко