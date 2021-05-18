Всього в оновленому музеї близько 70 експонатів, що відносяться до часів єгипетських фараонів.

У Терміналі 3 Міжнародного аеропорту Каїра (Єгипет) відкрили оновлений музей старожитностей з артефактами часів єгипетських фараонів, де туристи зможуть скоротати час, чекаючи на свій рейс або трансфер.

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Фото з відкриття музею опублікував фотосервіс Reuters.

Як раніше повідомляв Egypt Today, спочатку музей в каїрському аеропорту відкрили в 2016 році. Однак незабаром його вирішили розширити, перенісши в більш просторий павільйон і додавши нові експонати.

Таким чином, в оновленому музеї на даний момент можна побачити близько 70 експонатів, тоді як раніше їх було 36. Серед них - дві мумії, саркофаги, фігурки священних істот та інші артефакти, що збереглися з часів поховання єгипетських фараонів.

Відзначимо, музеї у великих аеропортах - зовсім не новинка. Найбільший на даний момент музей в аеропорту при цьому знаходиться в Міжнародному аеропорту Стамбула (Туреччина).

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Автор: Марина Григоренко