У парку імені Тараса Шевченка в Києві 5 серпня 2025 року презентували інсталяцію "Світ очима Шевченка", присвячену знаменитому українському поету.
Як повідомила в громадській організації Ukraine WOW, це п'ятиметровий жовтий бюст, усередині якого встановлені інтерактивні вічка, за допомогою яких відвідувачі можуть побачити пам'ятники поету на 80 локаціях в 37 країнах.
Крім того, усередині інсталяції відвідувачі можуть почути вірші Тараса Шевченка у виконанні Богдана Ступки й перевірити, наскільки добре вони знають життя і творчість письменника.
Побував на урочистій події і фотокореспондент УНІАН.
Відвідати інсталяцію можна буде з 5 по 15 серпня 2025 року. Розташована вона біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
Водночас організатори наголосили, що під час повітряної тривоги та комендантської години інсталяція закривається.
Цікавий факт: Тарас Шевченко є справжнім рекордсменом серед культурних діячів за кількістю встановлених йому пам'ятників – понад 1100 пам'ятників на чотирьох континентах.
Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року у Київській області відновила роботу колишня резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" – тепер її знову можуть відвідати усі бажаючі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Львівщині розвалюється закинутий костел, який так і не був освячений (фото, відео)
- В Ужгороді "розцвіла" квітка папороті: де її шукати (фото)
- Майдан: колись процвітаюче село на Львівщині, нині ніби застигло у часі (фоторепортаж)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.