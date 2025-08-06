Інсталяція працюватиме до 15 серпня 2025 року.

У парку імені Тараса Шевченка в Києві 5 серпня 2025 року презентували інсталяцію "Світ очима Шевченка", присвячену знаменитому українському поету.

Як повідомила в громадській організації Ukraine WOW, це п'ятиметровий жовтий бюст, усередині якого встановлені інтерактивні вічка, за допомогою яких відвідувачі можуть побачити пам'ятники поету на 80 локаціях в 37 країнах.

Крім того, усередині інсталяції відвідувачі можуть почути вірші Тараса Шевченка у виконанні Богдана Ступки й перевірити, наскільки добре вони знають життя і творчість письменника.

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Побував на урочистій події і фотокореспондент УНІАН.

Відвідати інсталяцію можна буде з 5 по 15 серпня 2025 року. Розташована вона біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Водночас організатори наголосили, що під час повітряної тривоги та комендантської години інсталяція закривається.

Цікавий факт: Тарас Шевченко є справжнім рекордсменом серед культурних діячів за кількістю встановлених йому пам'ятників – понад 1100 пам'ятників на чотирьох континентах.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року у Київській області відновила роботу колишня резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" – тепер її знову можуть відвідати усі бажаючі.

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