Для військових, ветеранів війни, а також дітей до 7 років вхід до парку-пам'ятки буде безкоштовний.

19 липня 2024 року колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я", яку він займав протягом 2002-2014 років, відновлює свою роботу після націоналізації, повідомила "УНІАН" речниця державної установи парку-пам'ятки Ірина Головатенко.

На даному етапі для туристів будуть доступні більшість об'єктів на території парку, за виключенням нерухомого майна, серед якого зокрема є й музеї. Воно наразі знаходиться в процесі передачі державній установі парку-пам'ятки "Межигір'я".

Загалом, на території парку-пам'ятки знаходиться 121 будівля, а також десятки тварин, серед яких зокрема страуси, лами, косулі та лані. Крім того, там виявили понад 500 цінних об'єктів рухомого майна – серед яких витвори мистецтва, ікони, вітражі в церкві, предмети інтер'єру тощо.

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Наразі про нововиявлені цінності повідомили в НАБУ, яке планує накласти арешт на майно і також стягнути його на користь держави.

Що цьому передувало

У 2023 році ВР ухвалила закон, який зобов'язав повернути "Межигір'я" у державну власність та створити на його основні новий об’єкт природно-заповідного фонду.

15 липня 2024 року стало відомо, що АРМА завершила процес передачі активів в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я". Йдеться про рухоме майно, яке було арештоване у рамках кримінальних проваджень щодо експрезидента Януковича після Революції Гідності та за збереження якого з 2014 року стали відповідальними активісти за власною згодою.

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