Пляж Кемікал Біч на місці колишніх заводів та шахт зазвичай збирає чимало любителів атмосферних фото.

Фотограф Reuters зняв мальовничий схід Сонця на пляжі Кемікал біч в англійському місті Сіхем.

Читайте такожУкраїні на замітку: як Німеччина дала другий шанс покинутим шахтам і заводам завдяки туризму

Зазначимо, Сіхем (Seaham) - це приморське місто в графстві Дарем в Англії (Великобританія), яке активно розвивалося з кінця 19 століття в результаті інвестицій в гавань і вугільні шахти.

Пляж Кемікал Біч (Chemical Beach) в Сіхемі, назву якого можна дослівно перекласти як "хімічний пляж", отримав свою назву від заводу Watson, Kipling and Co.’s Chemical Works, який був відкритий тут в середині 19 століття. Також поряд були кілька шахт та інших заводів, залишки яких, в тому числі колії вугледобувної техніки та обладнання, досі залишаються на пляжі.

Під час відливу вони виринають з моря, створюючи незвичайні пейзажі. Тож чимало фотографів прямують сюди рано вранці, щоб зняти атмосферні фото на сході Сонця. Особливою вдачаю вважається потрапити сюда під час ранкового туману.

Інші цікаві фоторепортажі з уього світу

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко