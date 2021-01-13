Фотограф Reuters зняв мальовничий схід Сонця на пляжі Кемікал біч в англійському місті Сіхем.
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Зазначимо, Сіхем (Seaham) - це приморське місто в графстві Дарем в Англії (Великобританія), яке активно розвивалося з кінця 19 століття в результаті інвестицій в гавань і вугільні шахти.
Пляж Кемікал Біч (Chemical Beach) в Сіхемі, назву якого можна дослівно перекласти як "хімічний пляж", отримав свою назву від заводу Watson, Kipling and Co.’s Chemical Works, який був відкритий тут в середині 19 століття. Також поряд були кілька шахт та інших заводів, залишки яких, в тому числі колії вугледобувної техніки та обладнання, досі залишаються на пляжі.
Під час відливу вони виринають з моря, створюючи незвичайні пейзажі. Тож чимало фотографів прямують сюди рано вранці, щоб зняти атмосферні фото на сході Сонця. Особливою вдачаю вважається потрапити сюда під час ранкового туману.
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