Старшокласники розкажуть вінничанам про депортацію кримських татар

20 жовтня 2011 року о 15:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки «Все ще повертаючись до Криму…» за результатами однойменного всеукраїнського проекту, у якому брали участь 25 школярів з 6 регіонів України. Виставку презентуватимуть старшокласники із м. Вінниця та м. Перечин Закарпатської області.

За словами Оксани Бондар, голови г.о. «Вінницький регіональний центр інформації «Креатив», що виступає регіональним партнером проекту на Вінниччині, старшокласники у травні відвідали поселення Ходжа-Сала біля підніжжя гори Мангуп у Криму. За результатами експедиції, підготували статті та створили фоторепортажі про життя представників кримськотатарської громади, які повернулись із депортації. Фотографії та фрагменти інтерв’ю, які можна буде побачити на виставці, представляють погляд молодих людей на історію та сучасність кримськотатарського народу, на значимість прав людини і наслідки їх порушення.

Метою проекту «Все ще повертаючись до Криму…» є підвищення обізнаності молоді з питань прав людини через дослідження, аналіз та візуалізацію життєвих історій кримських татарів з використанням підходів освіти в області прав людини.

Реалізацією проекту «Все ще повертаючись до Криму…» займався Благодійний фонд «Резонанс» за підтримки Фундації «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» (Німеччина).

Виставку можна буде відвідати з 20 по 31 жовтня 2011р.