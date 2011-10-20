Джига «наїхав» на правозахисників за сприяння незаконним мігрантам

Проблему нелегальної міграції обговорили сьогодні у Вінниці представників Південного та Західного управлінь прикордонної служби, керівники силових і правоохоронних структур та губернатор.

Місцем проведення такої представницької міжвідомчої наради Вінницю обрали не випадково, позаяк область не тільки транзитна територія для нелегалів, а й свого роду перевалочна станція. Тут зосереджена найбільша діаспора вихідців із сомалі, а саме їх перебування в Україні найбільш тривожить силовиків і прикордонників. Адже у світі цю країну небезпідставно вважають розсадником піратства та тероризму.

А що це не безпідставно, засвідчують цифри, якими проілюстрували ситуацію з нелегалами учасники наради. Загалом, серед мігрантів частка громадян Пд.-Сх. Азії, та Африки суттєво зменшилась на користь вихідців із країн СНД і становить менше 50%. Проте саме сомалійці превалюють серед бажаючих незаконно потрапити в Україну, а далі – у Євросоюз, - їх 40%. Тільки за останні два тижні на західному кордоні затримали чотири групи, а це десь 30 осіб, які формувались у Вінниці. В цілому на сомалійців припадає шоста частина усіх затриманих там нелегалів

Силовики і прикордонники вважають, що саме діяльність правозахисників, зокрема, йшлося про «Вінницьку правозахисну групу», так вабить сомалійців до Вінниці. Відтак, з питань легалізації в Україні до міграційної служби у Вінницькій області тільки в цьому році звернулось 96 іноземців, з яких 94 – сомалійці. В Луганській, для порівняння, 33 - іноземці, з яких тільки 11 вихідці з Сомалі. Хоча саме через Луганщину вони потрапляють у нашу державу.

На Вінниччину ж вони вирушають цілеспрямовано, позаяк тут отримують правову допомогу і навіть після отримання офіційної відмови в набутті статусу біженця за допомогою тутешніх правозахисників «відвойовують» його через суди. А потім – шлях на захід, де по 2-3 рази намагаються перейти кордон. Після невдачі – знову, здрастуй, Віннице.

Дуже жорстко висловився про діяльність правозахисних організацій, які допомагають нелегалам, голова облдержадміністрації Микола Джига.

- Ці послуги платні, на цьому заробляють. Це сьогодні треба розцінювати як тіньовий кримінальний бізнес. Чому з Києва дзвонять правозахисники сюди, і на телебаченні можна знайти інформацію, і в Інтернеті, що, мовляв , якогось африканця притіняють? Тому що це гроші. І такі служби як СБУ і їх повинні (правозахисників – авт.) брати за руки.

Джига також зазначив, що проблема протидії нелегальній міграції та організованої злочинності, пов’язаної з цим явищем, має не тільки правове, а й політичне значення. Євросоюз розглядає Україну як фільтр і в нас є великі зобов’язання, що наша держава буде протидіяти нелегальній міграції з країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної та Центральної Азії і країн СНД.

За словами Губернатора, наразі не достатньо відпрацьована модель співпраці між усіма зацікавленими правоохоронними і силовими структурами, прикордонниками. Він запропонував підготувати типовий план взаємодії , який передбачає усе, що потрібне для успішної боротьби із нелегальними мігрантами.