У Швеції активно працюють над створенням власного винищувача шостого покоління, який має прийти на заміну JAS 39 Gripen. Поки що розробки перебувають на початковому етапі, і до створення прототипів ще далеко, однак уже є деякі натяки щодо того, як виглядатиме майбутній винищувач, пише Defense Express.

Експерти зазначають, що згадки про розробку винищувача під назвою Flygsystem 2020 з'явилися ще у 2010 році. Тоді були опубліковані фото моделі у 13% від справжнього розміру.

Її габарити становили 2,4 метра довжини і 1,5 метра розмаху крила, що, з урахуванням масштабу означало 18,5 метрів довжини та 11,5 метра розмаху крила у повнорозмірної моделі. Тобто за своїми габаритами він мав бути більшим за JAS 39E Gripen, який у дожину 15,2 метра та має розмах крила у 8,6 метра.

Загалом мова тоді йшла про однодвигунний літак із переднім горизонтальним оперенням, трапецієвидним крилом та V-подібним хвостовим оперенням.

Однак з того часу у Saab відійшли від цього рішення, зазначають експерти. Так, у брошурі 2021 року подано зображення майбутнього винищувача, у якому відсутнє переднє горизонтальне оперення та повністю перероблено крило та повітрозабірники.

А вже у грудні 2024 року було представлено концепт так званої F-series, у якому Saab загалом показав, куди буде рухатись у розробці винищувача шостого покоління. На представленому зображенні прослідковується концепція однодвигунного винищувача, який тепер має оживальне крило, один двигун та V-подібне хвостове оперення, зазначають у Defense Express.

"Зрештою, вочевидь, мова йде про те, що у Saab ведуть розробку саме легкої машини, з традиційною ставкою на легкість експлуатації", - додають аналітики.

Нещодавно Сполучені Штати розпочали виробництво винищувача шостого покоління F-47, який розглядають як наступника знаменитого F-22 Raptor. Передбачається, що новий літак матиме дуже великий бойовий радіус, а також покращену технологію малопомітності.

Нагадаємо також, що раніше у Northrop Grumman опублікували концептуальну візуалізацію своєї пропозиції для американського флоту щодо винищувача шостого покоління F/A-XX.

Також Китай представив концепт винищувача вертикального зльоту та посадки (VTOL) під назвою Purple Fire.

