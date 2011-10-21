Джига ініціюватиме створення в техуніверситеті авіабудівного факультету

Голова Вінницької обласної адміністрації Микола Джига переконаний у необхідності відкриття на базі Вінницького державного технічного університету факультету авіабудування.

Перспектива появи і затребуваності таких фахівців виникла у зв’язку із відродженням «Вінницького авіаремонтного заводу».

Вже цього року підприємство поновило ремонт літальних апаратів, а з наступного приступає до виробництва вертольотів та літаків Ан-2. Відтак, потребуватиме кадрів.

Наразі колектив підприємства – це 150 досвідчених фахівців, але політика топ-менеджменту – не менше 35% молодих кадрів. Тож десь їх за два роки доведеться брати: планові потужності заводу передбачають наявність 2500 осіб персоналу.