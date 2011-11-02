Вінничан турбує опалення шкіл та безпека дітей

З вересня відділ оперативного реагування «Цілодобова варта» приймає звернення від городян стосовно роботи загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів обласного центру. Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, за два місяці в електронній базі даних зареєстровано близько 17 таких звернень.

За словами директора департаменту освіти Вінницької міської ради Володимира Буняка, за усіма зверненнями, які надходять на «гарячу» лінію «Цілодобової варти» з питань освіти, здійснюється чіткий контроль. «Усі звернення, скарги та пропозиції стосовно освітнього процесу у школах та садочках міста передаються до Департаменту освіти. Проводиться ретельна перевірка стосовно ситуації, що склалась. Телефонуючи на «Цілодобову варту», вінничани обов’язково залишають свої координати (прізвище та контактний телефон), а відповідальний за навчальний заклад інспектор більш детально вивчає питання безпосередньо від особи, яка залишає звернення, - розповідає Володимир Буняк. – Якщо була залишена скарга на викладача і ситуація підтвердилась, адміністрація школи чи садочку вживає відповідних заходів, якщо пропозиція або побажання стосовно розкладу занять або руху шкільного автобусу – їх обов’язково враховують у подальшій роботі закладу».

Як повідомила начальник відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Антоніна Іващук, основна частина звернень, які залишають вінничани за номером 15-60, стосується комунальних питань. «Мешканці повідомляють про пошкоджені комунікації в школах та садочках, про пошкодження тепломереж, відсутність опалення тощо, - говорить Антоніна Іващук. – Крім того, до нас надходять звернення стосовно можливості перегляду розкладу уроків для дітей, які навчаються у другу зміну. Набагато рідше надходять скарги стосовно збору коштів на потреби класу та садочку».

Найбільше дзвінків надходило стосовно регулювання дорожнього руху на пішохідних переходах поблизу шкіл та розкладу руху шкільного автобусу тощо.

