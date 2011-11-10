Кількість звітуючих у електронному вигляді зросла на 32%

У жовтні 2011 року майже 3444 вінницьких платників податку на додану вартість надали податкову звітність до органів податкової служби Вінниччини засобами телекомунікаційного зв'язку, - повідомляє Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області.

Це майже 61% від загальної кількості всіх зареєстрованих ПДВ-платників. За рік кількість платників, звітуючих через Інтернет виросла майже в 1,3 рази (в жовтні минулого року засобами e-mail звітувало всього 2611 або 38% платників ПДВ. Незважаючи на такий приріст, сьогодні Вінницька область займає останнє місце за даним показником в цілому по країні.

Отож, розпочинаючи реформування податкової служби Вінниччини, Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко, націлює податківців регіону продовжувати поступ до створення максимально комфортних умов для платників податків. Натомість закликає суб’єктів підприємництва, які прагнуть працювати у правовому полі, зробити свій крок назустріч податківцям – долучитися до подачі податкової звітності, у тому числі й з податку на додану вартість, через мережу Інтернет. Адже, окрім того, що це економія часу та коштів, які витрачаються під час подання „паперової” звітності, це ще й найкоротший шлях до співпраці та порозуміння, які мають спрацювати на користь бюджету та на розвиток бізнесу

З метою створення сприятливих умов для переходу на електронну звітність, а також економії часу платників податків, який витрачається на укладення договорів, ДПС України запроваджено новий сервіс для дистанційного складання договорів з подачі звітності засобами e-mail. Сьогодні договір про визнання електронних документів і повідомлення про зміну реєстрації електронного цифрового підпису можна направити до ДПС по Інтернету. Договір і повідомлення висилаються на єдину електронну адресу zvit@sta.gov.ua.

Крім того, починаючи з 1 серпня 2011 року в централізованій системі прийому електронної звітності «Інформаційний портал органів ДПС України» реалізовано перший етап автоматизованого формування електронних повідомлень платникам податків, з якими укладено договори про визнання електронних документів, про виявлені розбіжності між податковими зобов'язаннями/податковим кредитом платників та їх контрагентів.