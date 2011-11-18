«Скіфська пектораль» виявляє таланти

10:36, 18 листопада 2011
Вінниця
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Фестиваль української пісні

20 листопада у Немирівському Будинку культури відбудеться мистецький фестиваль "Скіфська пектораль".
За словами організатора заходу, голови Немирівської спілки творчих ініціатив Ірини Кононової,  у рамках заходу відбудеться благодійна ярмарка робіт народних умільців, а також відкриття кіноклубу.  -  Фестиваль – це вклад немирівчан у збереження та розвиток української культури, - наголошує пані Ірина. – Захід був започаткований у 1996 р. і спрямований на розвиток українського мистецтва. На першому фестивалі виступав співак Вітас.

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