«Скіфська пектораль» виявляє таланти

20 листопада у Немирівському Будинку культури відбудеться мистецький фестиваль "Скіфська пектораль".

За словами організатора заходу, голови Немирівської спілки творчих ініціатив Ірини Кононової, у рамках заходу відбудеться благодійна ярмарка робіт народних умільців, а також відкриття кіноклубу. - Фестиваль – це вклад немирівчан у збереження та розвиток української культури, - наголошує пані Ірина. – Захід був започаткований у 1996 р. і спрямований на розвиток українського мистецтва. На першому фестивалі виступав співак Вітас.