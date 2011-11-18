Чорнобильці Вінниччини пішли у "Книжку"

Працівникам ПФУ нині не позаздриш, - саме на їх голови вилився гнів чорнобильців, котрим липнева постанова Кабміну де-факто скасувала виплату високих пенсій, відвойованих через суд.

Як повідомило головне управління ПФУ у Вінницькій області, станом на 1 листопада до управління надійшло понад 134 тисячі постанов суду, із них понад 2 тисячі - власне рішення про виплати інвалідам-чорнобильцям першої категорії. Загалом в області на обліку ПФУ таких осіб 2775.

А ще ж є пенсіонери, котрі мають статус “діти війни”, - 175 тис. громадян. Із них 107.5 тис. осіб теж мають рішення судів на свою користь.

Аби задовольнити всі рішення судів за позовами цих людей, головним та теруправліннями ПФУ в області з початку року виплачено понад 250 млн. гривень. Станом на сьогодні за рішеннями судів ПФУ ще винен пільговикам понад 150 млн. гривень.

Сьогодні біля обласного управління Пенсійного фонду, що знаходиться в адмінбудівлі на площі Василя Стусат ("Книжка") зібралися біля трьох десятків ліквідаторів аварії на атомній електростанції та інвалідів-чорнобильців.

- Я думаю, що якщо всі чорнобильці України стануть на свій захист, то влада нікуди не дінеться, і буде виконувати свої зобов’язання, - зазначає один з ліквідаторів Анатолій Ковальчук. - Чорнобильців намагаються розпорошити по різним таборам. А це не вірно. Керівництво обласної організації «Союз-Чорнобиль» самоусунулось від прийняття рішень. Ми зібралися самі, і ледве вмовили голову обласного осередку Володимира Войтова йти до Пенсійного фонду.

Керівництво пенсійного фонду запросило ініціативну группу, що зібралася на несанкціонований пікет до фонду на розмову.