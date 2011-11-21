Фізико-математична гімназія № 17 поповнила свої лави

В суботу, 19 листопада, Фізико-математична гімназія № 17 святкувала традиційне шкільне свято – День гімназії.

Цього дня свої перші гімназистські документи – учнівські квитки - отримали більш ніж 100 «першачків». Свято традиційно супроводжується театралізованим дійством, коли гімназисти мають з’їсти з одного горщика каші, а потім шматки розбитого горщика зберегти аж до випускного вечора. Це означає, що діти пройдуть свій шкільний шлях, з’ївши не одну ложку спільної каші, і, можливо, й навіть «березової», але усі перемоги та поразки переживатимуть єдиною шкільною родиною.

- Сьогодні ми приймаємо дітей до нашої великої шкільної родини, - говорить директор Віталій Сапіга. – Школа має свої гарні традиції, але мені б хотілося, щоб діти свою першу вчительку ототожнювали з рідною людиною, щоб ім’я першої вчительки було шанованим і священним.

Як відомо, школа № 17 отримала статус фізико-математичної гімназії у 1973 році за стабільні успіхи в науково-виховній діяльності педколективу. В 1995 році гімназія успішно пройшла державне ліцензування на встановлення категорії «Учбовий заклад високої категорії».