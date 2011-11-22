Узєлков переміг білоруса Адамовича

Вінницький боксер В’ячеслав Узєлков (25 перемог, 1 поразка, 16 нокаутів) на турнірі з професійного боксу у Харкові впевнено переміг білоруса Дмитра Адамовича (7-27, 5 нокаутів). Вже у першому раунді Адамович побував в нокдауні, але зрештою зміг достояти до четвертого. Результат зустрічі вирішив удар Узєлкова по печінці суперника.

В’ячеслав Узєлков нині є офіційним претендентом на титул чемпіона Європи у напівважкій вазі, який належить німецькому боксерові Еді Гуткнехту (22-1, 9 нокаутів). Бій між з Гуткнехтом планують провести 4 лютого наступного року у Німеччині. Утім, пояс чемпіона Європи – не головна мета Узєлкова у профі-боксі. Як казав його тренер Віталій Вдовкін одразу після поразки В’ячеслава від казаха Бейбута Шуменова у бою за титул чемпіона світу, вінничанин має покращити свій рейтинг і з часом знов претендувати на пояс найсильнішого боксера планети у напівважкій вазі.