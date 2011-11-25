Обласна рада допоможе перемогти нашій команді на «Діаєвро-2012»

Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк провів трьохсторонню зустріч з представниками Громадської ради на чолі з Пилипом Прудиусом та головою Управління молоді та спорту Вінницької ОДА Олександром Фєнєвим з приводу підтримки футбольної команди нашої області у складі хворих на діабет.

Після завершення чемпіонату з футболу «Євро-2012» відбудеться світовий чемпіонат «Діаєвро-2012», участь в якому візьмуть провідні країни Європи, в тому числі і Україна.

- Влада зобовязана допомагати, і тому я хотів би, щоб у максимально стислі строки розробили план заходів щодо забезпечення підтримки нашої команди, - зазначив Сергій Татусяк. – Ми повинні докласти максимум зусиль, аби команда України здобула перемогу на «Діаєвро-2012».

Разом з тим і голова обласної ради, і представники Громадської ради, переконані, що до цієї благородної справи долучаться представники бізнесу та громадськість.