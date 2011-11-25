В автобусах за 9 місяців покатались 82 мільйони вінничан

Обсяги пасажирських перевезень автобусами за січень–жовтень 2011 року становили 82 млн. осіб: 35% пасажирських автоперевезень виконали автопідприємства і 65% – фізичні особи-підприємці.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Частка пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, порівняно з відповідним періодом 2010р. зросла на 3 в.п.

По обсягах перевезених пасажирів автобусами область займає 13 позицію серед регіонів України. По цьому показнику лідирують такі області, як Донецька (1), Дніпропетровська (3), Львівська (4), Одеська (5), та м.Київ (2). Це найбільш населені регіони.

Кількість перевезених пасажирів за січень–жовтень 2011 року в порівнянні з відповідним періодом 2010 року майже не змінилася. По темпах зростання (зменшення) обсягів пасажирських автоперевезень Вінниччина серед регіонів України посідає 12 позицію.