Вінницькі вулиці прибиратимуть авто-“Глобуси”

Вінницьке дорожнє управління оголосило про завершення конкурсних торгів з вибору компанії для поставки збиральної техніки.

За підсумками даного аукціону дорожнє управління придбало три автомобілі, які застосовуються під час прибирання вулиць. Перемога в тендері на поставку збиральної техніки дісталася ТОВ "Глобус-авто".

Як зазначається в інформації, оприлюдненій порталом Ua-Tenders. com, контракт на придбання техніки сторони уклали 15 листопада. За умовами договору, за поставлені технічні засоби переможець торгів отримає від замовника 6,8 млн. гривень.

За умовами, зазначеними в тендерній документації, переможець аукціону надасть замовнику один автомобіль для прибирання вулиць Глобус-551612, а також два авто-прибиральники Глобус-533710. У середньому, придбання одного прибирального автомобіля обійшлося замовникові приблизно в 2,3 млн. гривень.