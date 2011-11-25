Вінниччину цікавить, як у Бацьки розвивають виробництво молока

Вінниччина і Бєларусь відтепер активно співпрацюватимуть. Напередодні візиту голови ОДА Миколи Джиги до сябрів, обласний центр відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Бєларусь Валентин Величко.

Як сказав губернатор, Вінниччина особливо зацікавлена у вивченні білоруського досвіду розвитку молочного скотарства. Адже наші північні сусіди досягли в цій справі значних успіхів.

Щоправда, окрім технологій та менеджменту, Поділлю не завадили б і аналоги державної політики Бєларусі в питанні аграрного сектору. Як повідомив Валентин Величко, тамтешніх виробників молока держава щорічно дотує на рівні 100 млн. долларів США.

Губернатор також назвав й інші сфери можливого співробітництва. Зокрема, вінницька влада розглядає перспективи запровадження укрупненого збирання вузлів та агрегатів для білоруських машин на Вінницькому агрегатному заводі.

Також було б доречним, на думку губернатора, обговорити можливість створення у Вінниці спільного з білорусами ремотного підприємства з обслуговування ліфтів. Адже практично всі вінницькі багатоповерхівки обладнані ліфтами білоруського виробництва і наразі потребують якщо не заміни, то ремонту — стовідсотково.

Бєларусь також цікавиться вінницьким досвідом господарювання: на початку грудня очікується візит тамтешньої делегації у відповідь.

Довідка. Зовнішніньоторговельний оборот Вінниччини з Республікою Бєларусь за 2010 рік склав 99 млн. 582 тис. дол. США. При цьому обсяги експорту товарів за 2010 рік склали 42 млн. 654 тис. дол. США і порівняно з 2009 роком зросли на 62.2%.

Обсяги імпорту в 2010 році склали 56.9 млн. дол. і зросли порівняно з 2009 роком на 62.3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі за 2010 рік становить 14.3 млн. дол. США.

За січень-жовтень 2011 року зовнішньоторговельний оборот Вінницької області з Республікою Бєларусь становить 54, 991 млн. дол. США. При цьому експорт товарів за 9 місяців 2011 року склав 36.6 млн. дол. США, що на 44.6% більше, аніж відповідного періоду минулого року.

Обсяг імпорту з Бєларусі за січень — вересень 2011 року становить 18.929 млн. дол. США і зменшився проти торішнього на 62%.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 2011 рік складає 17. 132 млн. дол. США .