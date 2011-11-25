Сфера послуг виходить в плюси навіть у кризу

За січень–жовтень 2011р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 3612,6 млн.грн., що склало у порівнянних цінах 116,2% від рівня відповідного періоду минулого року.

У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 3329,5 тис.грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міст Козятина та Жмеринки (відповідно 25935,6 тис.грн. і 7849,4 тис.грн.).

За повідомленням Головного управління статистики у Вінницькій області, у жовтні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 433,6 млн.грн., або 122,5% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року.

Частка послуг, реалізованих населенню, зменшилася на 0,9 в.п. і становила 19,1% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж жовтня 2011р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2010р. значних змін не відбулося.

На долю послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (79,1%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 12,0%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,7% загального обсягу послуг.