Ділянку окружної реконструювали за 38.7 млн. гривень

Ділянку автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (об’їзна м. Вінниці) та шляхопровід через залізницю реконструювали менш ніж за три місяці. Це перший ремонт магістралі за останні 34 роки. З держбюджету на об’єкт виділили 38,7 млн. грн.

Голова облдержадміністрації Микола Джига наголосив: «Завдяки програмі модернізації доріг київського напрямку ми значно скоротимо відстань між Вінницею і столицею».

Вінницькому облавтодору вдалося реконструювати 9,4 км шляху із загальної протяжності відрізку об’їзної у 13,3 км. Ділянка дороги є стратегічною, адже з’єднує південний напрямок з київським, а також веде до вінницького аеропорту.

На ділянці ремонту влаштовано двошарове асфальтобетонне покриття та здійснено подвійну поверхневу обробку. Було покладено 14 тис. тонн гарячого асфальтобетону та 12,5 тис. тон щебенево-мастикового асфальтобетону. Великий обсяг робіт, відзначив губернатор, здійснено з реконструкції та розширення мостового переходу через залізницю довжиною 42,6 п. м. Микола Джига подякував вінницьким дорожникам та керівництву Укравтодору за оновлену магістраль.

Перший заступник начальника Служби автомобільних робіт у Вінницькій області Василь Демішкан прокоментував плани модернізації транспортних розв’язок в київському напрямку. «Микола Васильович поставив задачу зробити проїзд на Київ. Обхід Калинівки уже є, на наступний рік заказуємо обхід Корделівки (Калинівський район) і Перемоги (Козятинський район). Це буде 4 полоси, як ми плануємо. Це дозволить зекономити 40 хв. до кордону з Житомирською областю. На перспективу в Житомирській області треба петлю закільцювати, це ще зекономить 30 хв.», - сказав він.

Довідка. Обсяг фінансування робіт з ремонту та реконструкції доріг комунальної власності у 2010-2011 роках становить понад 85 млн. грн. Кошти, передбачені на ці цілі, перевищують суму асигнувань у 2008-2009 роках у 5 разів.