На Вінниччині говорили про кіно

Вчора, 24-го листопада, у світлиці Обласного центру народної творчості (ОЦНТ) відбувся семінар-практикум з керівниками кіногуртків та кіностудій районів «Актуальні проблеми розвитку кіноаматорського мистецтва на Вінниччині. Методика створення аматорських кінофільмів зі збереження традицій нашого краю».

- У ході семінару було переглянуто 12 аматорських фільмів, - повідомив провідний методист кіновідеомистецтва ОЦНТ Дмитро Джігіріс. – Кращими з-поміж них стали фільм народної кіностудії «Гіпаніс» із Хмільника (керівник Микола Загородній) «Із берега розстріляних світів» про письменника Антоненка-Давидовича та «Ріка його долі» - про краєзнавця Миколу Дороша, який дослідив битву на Синій воді. Відзначили також стрічку «Голодомор 33-го. Уроки пам’яті» та фільм про ветеранів «Ідуть у вічні світи» народної аматорської студії «Ювілей» із с.Чечелівка Гайсинського району (керівник Олександр Міщенко). Неабиякий інтерес викликали і фільми до 400-річчя Тульчина студії «Поділля» (кер. Станіслав Гринзіцький) та «Моя професія фотограф» кіностудії Гайсинського районного будинку культури (кер. Микола Литвинюк). Усі кіностудії підтвердили звання народної-аматорської.

За словами Дмитра Джігіріса, на Вінниччині є 15 аматорських кіностудій. Усі вони візьмуть участь у 5-му обласному кінофестивалі, які буде наступного року.