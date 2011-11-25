У Вінниці пройшов конкурс перукарської майстерності

24 листопада у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг відбувся конкурс перукарської майстерності «Золоті ножиці – 2011». Конкурс традиційний, щороку проходить у рамках проведення предметного тижня «Технології та дизайну».

Цьогоріч боротьба відбувалась серед 36 конкурсантів у двох номінаціях: «Салонна стрижка та вкладання. Сучасна романтика» та «Новий вимір».

Витвори перукарського мистецтва оцінювали директор училища Лариса Ворона (голова журі); перукар-модельєр, володар ордену «Княгині Ольги» ІІІ ступеня, суддя чемпіонату України з перукарської майстерності Валентина Макарова ; директори вінницьких салонів «Модерн» Олександр Гонта та «Водолій» Лі Тху-Ха; провідний спеціаліст фірми «Шварцкопф» Антоніна Побережна; випускник училища 2009 року Євген Печериця та інші.

Гран-прі у номінації «Салонна стрижка та вкладання. Сучасна романтика» виборола Олена Станьчик. Перше місце – Наталія Романюк, друге – Ірина Кога і третє - Марина Гайдай.

У номінації «Новий вимір» гран-прі здобула Богдана Лесів. Перше місце - Олена Ткачук, друге – Наталія Монастирська та Тимофій Лигін і третє місце - Катерина Бабич і Анна Склярук.

- Роботи були просто чудові, діти дуже постаралися, - зазначила Валентина Макарова. – Сподобалися і стрижки, і «покраски». Переконана, конкурс «Золоті ножиці» для його учасників стане гарним стартом і дасть можливість професійно зростати.