У Вінниці пройшов конкурс перукарської майстерності

11:07, 25 листопада 2011
Вінниця
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«Золоті ножиці – 2011»

24 листопада у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг відбувся конкурс перукарської майстерності «Золоті ножиці – 2011». Конкурс традиційний, щороку проходить у рамках проведення предметного тижня «Технології та дизайну». 
Цьогоріч боротьба відбувалась серед 36 конкурсантів  у двох номінаціях: «Салонна стрижка та вкладання. Сучасна романтика» та «Новий вимір».

Витвори перукарського мистецтва оцінювали директор училища Лариса Ворона (голова журі); перукар-модельєр, володар ордену «Княгині Ольги» ІІІ ступеня, суддя чемпіонату України з перукарської майстерності Валентина Макарова ; директори вінницьких салонів «Модерн» Олександр Гонта та «Водолій»  Лі Тху-Ха;  провідний спеціаліст фірми «Шварцкопф» Антоніна Побережна; випускник училища 2009 року  Євген Печериця та інші.

Гран-прі  у номінації «Салонна стрижка та вкладання. Сучасна романтика» виборола Олена Станьчик.  Перше місце – Наталія Романюк,  друге – Ірина Кога і третє - Марина Гайдай.

У номінації «Новий вимір»  гран-прі здобула Богдана Лесів. Перше місце -  Олена Ткачук,  друге – Наталія Монастирська та Тимофій Лигін і третє  місце -  Катерина Бабич і Анна Склярук.

- Роботи були просто чудові, діти дуже постаралися, - зазначила Валентина Макарова. – Сподобалися і стрижки, і «покраски».  Переконана, конкурс «Золоті ножиці» для його учасників стане гарним стартом і дасть можливість професійно зростати.

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