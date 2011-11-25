Рак – не вирок, а діагноз

11:44, 25 листопада 2011
Вінниця
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Розпочинає роботу інформаційна лінія проти раку молочної залози

 

З 28 листопада 2011 року  за підтримки Фонду ім.Сюзен Комен починає  працювати телефонна  «Інформаційна лінія» - 063-106-18-82. Зателефонувавши Ви  можете отримати  фахову інформацію досвідченого   лікаря з проблематики  раку молочної залози. Дзвінки безкоштовні. Вам обов’язково передзвонять.
Режим роботи «Інформаційної лінії» з 12.00 до 20.00 год. щоденно, окрім  вихідних  та святкових днів. Консультуватиме Наталя Антонюк – лікар Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.Пирогова.

 

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