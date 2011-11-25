Рак – не вирок, а діагноз

З 28 листопада 2011 року за підтримки Фонду ім.Сюзен Комен починає працювати телефонна «Інформаційна лінія» - 063-106-18-82. Зателефонувавши Ви можете отримати фахову інформацію досвідченого лікаря з проблематики раку молочної залози. Дзвінки безкоштовні. Вам обов’язково передзвонять.

Режим роботи «Інформаційної лінії» з 12.00 до 20.00 год. щоденно, окрім вихідних та святкових днів. Консультуватиме Наталя Антонюк – лікар Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.Пирогова.



