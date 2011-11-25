Про охорону довкілля може говорити кожен житель області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області підготувало проекти Програми регіонального екологічного моніторингу та Концепції нової регіональної програми охорони довкілля.

З метою широкого обговорення та на виконання вимог Орхуської конвенції документи розміщені на веб-сайті Держуправління http://vineco.ucoz.org. Цьому питанню також було присвячене спеціальне засідання Громадської ради. Члени Громадської ради ухвалили рішення розглянути проекти в колі своїх організацій та надати до Держуправління пропозиції та зауваження.

Програма регіонального екологічного моніторингу Вінницької області як окремий документ розроблена вперше. Внаслідок її реалізації очікується удосконалення та подальший розвиток обласної системи моніторингу; високий рівень інформації; прогнозування змін та, відповідно, прийняття ефективних управлінських рішень.

Документ розроблений науковцями Вінницького національного технічного університету відповідно до Концепції державної програми проведення моніторингу довкілля з використанням досвіду виконання подібних програм у регіонах України.