“Свобода” і НРУ вимагають, щоб Шевченко стояв на Театральній

Пам'ятник Шевченку іще в проектах, а колотнеча навколо нього розгоряється іще та. У середу своє “фе” міській владі висловили вінницькі скульптори та художники. А сьогодні відстоювати встановлення пам'ятника саме на площі Театральній під виконком прийшли “Свобода” та НРУ.

Як розповів УНІАНу депутат міськради - "свободівець" Антон Бойдаченко, існує рішення міськради 2004 року про те, що пам'ятник Шевченку має бути встановлений на площі Театральній, і навіть стверджує, що у “Свободи” є копія цього рішення.

- Ми відстоюємо фактично те рішення, що вже прийняте, щоб пам'ятник був все ж у центрі міста, а не десь там на Тарногродського, на Київській, чи іще десь. Обговорення, яке почалось в Інтернеті - це в принципі добре, так воно і повинно буде. Але Інтернетом користуються різні люди, і в них не завжди вистачає компетентності.

Мер Володимир Гройсман, якого пікетувальники назвали українофобом, все, що відбувалось під стінами адмінбудівлі сприйняв спокійно, - мовляв, мають право на власну позицію. Що ж до того, де стояти пам'ятнику, як вінничанин уже визначився, але власну точку зору не оприлюднив.

- Я маю свою думку, вважаю, що вона об'єктивна, але не хотів би її озвучувати, щоб не ангажувати процес громадського обговорення. А загалом я готовий цілковито і повністю підтримати думку більшості вінничан.