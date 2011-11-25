Швейцарці навчатимуть вінницький бізнес

Представники малого та середнього бізнесу Вінниччини мають змогу безкоштовно замовити експертів із Швейцарії. Цю змогу надає програма експертної допомоги Корпусу «Швейцарський контакт», яка діє в Україні з 2006 року.

З цього часу Вінницьку область відвідало шість швейцарських експертів, які надавали двотижневі консультації у сфері розвитку зеленого туризму, сортування сміття, сільського господарства. Сьогодні проект розширює свої межі і запрошує представників малого та середнього бізнесу для співпраці у 19 напрямках підприємництва. Серед яких: банківська справа, готельно-ресторанний бізнес, будівництва, освіта, сільське та лісове господарство, засоби масової інформації, енерго і водо забезпечення, переробка відходів, вирощування грибів та риби. Для цього необхідно надіслати запит на електронну адресу (http://podolyanka@ukr.net) регіонального представника SEC Swisscontact в Україні Окcани Бас.

На сьогоднішній день на території Вінницької області на підприємстві «Фітосвіт», яке спеціалізується на вирощування органічних лікарських трав, працює швейцарський експерт Пітер Ріхтер. За словами директора Юрія Ковальчука, візит експерта суттєво вплинув на менеджмент «Фітосвіту». «Наше підприємство стрімко розвивається, тому практичні поради отримані від Пітера Ріхтера щодо побудови управлінських функцій, внутрішнього та зовнішнього менеджменту, вже у наступному, сподіваюсь, покращать нашу роботу».