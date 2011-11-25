Бюджету Вінниці не вистачає 30 мільйонів

Виконання видаткової частини бюдету Вінниці-2011 під великим питанням. На покриття видатків у міській казні не вистачає 29.7 мільйона гривень.

Обласна рада передала Вінниці 1.400 тис. гривень додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів із 7 мільйонів, які були виділені області постановою Кабінету міністрів. Це незначна частка з названої додаткової потреби, яка виникла у зв'язку з підвищенням у 2011 року зарплати працівникам бюджетної сфери, а також тарифів на теплопостачання, починаючи з жовтня поточного року.

- Питання виконання бюджету стосується не тільки Вінниці, а й багатьох міст України обласного і районого значення, - говорить Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Сьогодні в усіх обласних центрах є певне напруження по дохідній частині. Всі про це знають, у тому числі Міністерство фінансів. Ми подали їм свої розрахунки, — наш бюджет потребує 30 млн. гривень, - і вже кілька місяців ведемо про це дискусію. Адже інструментів для того щоб самостійно поповнити бюджет у нас немає.

Ми очікуємо адекватної реакції Міністерства фінансів щодо врегулювання цієї ситуації не тільки по місту Вінниці, а й по всій Україні.