Доторкнутись до мощів Андрія Первозванного можна у Тростянці

По благословенню високопреосвященнійшого Іонафана архієпископа Тульчинського і Брацлавського 24 листопада цього року в храм святого апостола Андрія Первозванного в смт.Тростянець прибули святині православного світу мощі святителя Миколая архієпископа Мир Лікійських. чудотворця великомученика Пантелеімона та преподобного Серафима Саровського.

Мощі угодників Господніх хресною ходою були принесені до храму апостола Андрія Первозванного та внесені для поклоніння прихожан, що стало великою подією для громади.

В храмі Андрія Первозванного відбулася Божественна літургія архієрейським чином, яку завершив владика Іонафан. У своїй проповіді він, зокрема, розповів про знаменну подію у його житті, - прикладанню до пояса Божої Матері у храмі Христа Спасителя у Росії.

Жителі району щиро дякували голові Тростянецької райдержадміністрації Сергію Скіцю, меценату – Ігорю Хмілю за можливість прикластися до мощів Святинь православ’я.

Високе моральне та духовне піднесення отримали в цей день всі прихожани храми від Божественної літургії, яку провів Владика Іонафан.