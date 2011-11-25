Василь Паламарчук очолив вінницьких журналістів

Відомого вінницького журналіста Василя Паламарчука сьогодні обрано головою обласної спілки журналістів Вінниччини. За таке рішення проголосувало 37 із 79 делегатів 27-ої звітно-виборчої конференції. Голосування відбувалось шляхом відкритого голосування. Одним із конкурентів на посаду голови спілки був власний кореспондент Українського радіо, письменник, Олександр Дмитрук. Він набрав 13 голосів.

На конференції було обрано новий склад правління спілки, до якого увійшло 19 осіб. Журналісти Вінниччини обрали 5 делегатів на Всеукраїнський з’їзд спілки журналістів, який відбудеться у лютому 2012. Ними стали новообраний очільник Василь Паламарчук, Наталя Таранюк (редактор газети "Трудова слава", Іллінці), Павло Байдалюк (редактор газети "Бершадський край"), Анатолій Савченко (редактор газети "Тростянецькі вісті"), Марина Тепленко (журналіст Вінницького державного телебачення "Вінтера").