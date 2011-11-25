Муніципального пільгового житла побільшає

Муніципальне житло у Вінниці будують з 2009 року. За час дії програми введено в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок по вул. Келецькій. В даний час споруджується другий об'єкт програми — 144-квартирний житловий будинок, збудований на розі вул. Смірнова та 1-й повулок Українського.

Про це розповіла директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галина Якубович.

Житловий будинок складається з двох 10-поверхових блок-секцій загальною площею близько 8 тис. мІ . Вартість квадратного метра в муніципальній багатоповурхівці - 4700грн., що на чверть дешевше, ніж у середньому в новобудовах міста.

За січень-вересень 2001 року на спорудження муніципального будинку було виділено 12.5 млн. гривень.Його будівельна готовність складає понад 85%. Наразі будують вже восьмий поверх другої секції.

З початку рору було значно розширено перелік осіб, які можуть стати учасником програми. Це молоді одинокі люди та багатодітні родини, молоді сім'ї до 35 років, а також ветерани війни і праці й учасники бойових дій.

З початку року 25 листопада проведено 10 турів жеребкування і визначено 68 учасників програми . В структурі учасників переважають молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни(30%), працівники освіти (29%), інваліди та ветерани праці 11%, працівники комунальних підприємств — 11%. Загалом за час реалізації програми визначено 139 учасників .

На момент введення в експлуатацію житлового будинку по вулиці Смірнова, запланованого на перше півріччя 2012 року, житлові умови поліпшать 180 вінницьких родин.

Наступними об'єктами програми “Муніципальне житло” стануть два жилових будинки по 60 квартир по пров. Щорса.