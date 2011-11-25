“Міражі” дістаються Вінниці потягами

23 листопада в Цюріху була завантажена на залізничні платформи заключна партія швейцарських трамваїв “Міраж”, яка складається з 12 вагонів.

Цюріхські номери: 1626, 1656, 1659, 1664, 1668, 1673, 1676, 1677, 1679, 1681, 1685 і 1688.

На додаток до трамваїв швейцарці відправили візки і різні запчастини до вагонів: гальмівні диски, причіпні пристрої, підніжки ...

Перший потяг з трамваями для Вінниці відбув до 1.30 24 листопада і о 4.30 він прибув до Букса, Санкт-Галлен (кордон Швейцарії).

Доставка всіх вагонів в Україну займе близько двох-трьох тижнів. Загальна кількість вагонів з Цюріха складе 110 одиниць. Вагони, які їздили містом під номерами 1674 і 1675 швейцарці залишають собі і планують передати їх у трамвайний музей Цюріха.