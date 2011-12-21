Дві тертини товарів у роздрібній торгівлі області — вітчизняні

В січні-вересні поточного року 63,3% (3241,9 млн.грн.) товарообороту роздрібної мережі області забезпечувалось товарами виробництва України. В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка товарів вітчизняних виробників, реалізованих через торгову мережу (без ресторанного господарства), зменшилась на 11,9 в.п., в тому числі по продовольчій групі збільшилась – на 2,0 в.п., а по непродовольчій групі – зменшилась 17,2 в.п.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За поточний період через торгову мережу підприємств області реалізовано продовольчих товарів виробництва України на суму 1470,5 млн.грн., або 45,4% від загального продажу товарів виробництва України.

Продовольча продукція українських товаровиробників на 93,7% забезпечує продаж продуктів харчування через торгову мережу області. Питома вага імпортних продовольчих товарів була незначною і становила – 6,3%. Тому можна сказати, що конкурентна боротьба за споживача розгортається між українськими виробниками продуктів харчування.

Всі підприємства роздрібної торгівлі, що реалізують яйця та яйце- продукти, цукор, сіль мають в асортименті лише вітчизняну продукцію. Із загального обсягу продажу виробів хлібобулочних (крім кондитерських), м’яса та птиці свіжих та заморожених, м'яса копченого, солоного та ковбасних виробів, борошна, горілки та виробів лікеро-горілчаних, морозива, масла вершкового напоїв безалкогольних, консервів м'ясних, виробів тютюнових - українські товари склали понад 98,4 %.

Найменшою була частка вітчизняних товарів в обсягах продажу овочів (50,6%), консервів фруктово – ягідних (51,9%), чаю (56,6 %), плодів, ягід, винограду, горіхів (65,6%), кави (67,9%), та риби і морепродуктів (82,3%).

У порівнянні з торішніми показниками слід відмітити зростання частки продажу українських: плодів, ягід, винограду, горіхів – на 24,6 в.п., молока та продуктів молочних – на 6,9 в.п., коняку – на 5,0 в.п., маргарину – на 4,6 в.п., консервів, готових продуктів рибних – на 2,3 в.п., виробів кондитерських цукрових – на 2,0 в.п., морозива – на 1,3 в.п., жирів тваринних харчових – на 1,1 в.п.

Разом з тим, зменшилась питома вага продажу вітчизняних консервів фруктово – ягідних - на 13,8 в.п., овочів - на 13,2 в.п., чаю - на 12,5 в.п., кавунів та динь - на 11,0 в.п., круп та бобових - на 6,9 в.п., картоплі та кави - на 6,5 в.п., виробів макаронних - на 5,6 в.п., консервів овочевих - на 4,8 в.п., вина - на 2,8 в.п. та напоїв безалкогольних - на 2,6 в.п..

За січень-вересень п.р. через торгову мережу підприємств області реалізовано непродовольчих товарів виробництва України на 1771,4 млн.грн.

(54,6%) реалізованих товарів виробництва України. Серед непродовольчих товарів стовідсотковою забезпеченістю товарами вітчизняного виробництва характеризується лише продаж тканин. Майже стовідсотковим цей показник був для ювелірних виробів (99,8%).

На ринку будівельних матеріалів продавались тільки українські цемент та скло віконне, а продаж цегли, вапна, будівельного каменю, черепиці та інших місцевих будівельних матеріалів на 98,4 % був забезпечений вітчизняними товаровиробниками.

Питома вага товарів виробництва України з продажу меблів, приладдя канцелярського, посуду та наборів столових, матеріалів перев’ язу вальних та предметів догляду за хворими коливалась в межах 80,8- 74,7 %.

В товарообороті таких товарних груп як дизельне пальне, бензин моторний, інші культтовари, товари спортивні, включаючи велосипеди, головні убори (крім хутряних і трикотажних) товари виробництва України становили більш ніж половину.

Найменше було продано вітчизняних приладів електропобутових (13,9%), аудіо- та відео обладнання (4,0%), взуття гумового та полімерного (6,5%), взуття шкіряного, текстильного, комбінованого, включаючи спортивне (2,8%) та фотографічного обладнання (2,6%).