Вінничани можуть послухати «Різдвяні дзвіночки»

З благословення митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона, 10 січня 2012 року у залі вінницького Будинку офіцерів відбудеться V фестиваль колядок «Різдвяні дзвіночки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вінницької єпархії УПЦ МП.

У фестивалі візьмуть участь кращі дитячі та дорослі хорові колективи Вінницької єпархії. Почесним гостем та членом журі фестивалю стане пан Анджей Бублей - художній директор Міжнародного фестивалю Східнослов’янських колядок, який проводиться у польському місті Тересполі. Фестиваль «Різдвяні дзвіночки» розпочнеться 10 січня о 10 годині. Вхід вільний.