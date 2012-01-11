На Вінниччині збираються заліснити майже 10 тисяч га землі

Указом Президента України від 4 листопада 2008 року № 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень» та згідно плану організації виконання цього Указу, затвердженого Першим віце-прем’єр-міністром України О.Турчиновим від 10 листопада 2008 року № 54361/1/1-08 показник лісистості має бути доведеним до 20 відсотків території держави. Наразі цей показник становить по Україні - 17,2 %, по Вінницькій області - 14,3 %.

З метою приведення лісистості області до оптимальної Головним управлінням Держкомзему у Вінницькій області запропоновано заліснити 9471 га земель державної власності, які за своїми природними властивостями мають низьку продуктивність або характеризуються негативними природними властивостями: заболоченість, еродованість, наявність схилів крутизною більше 7 градусів.