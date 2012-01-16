Податківці Вінниччини мобілізували до Держбюджету півмільярда

Протягом 2011 року до Державного бюджету податківцям області вдалось мобілізувати 491,5 млн. грн. податку на прибуток, чим забезпечено виконання завдань, доведених наказами ДПС України на 104,1% (+19,2 млн. грн.). Порівняно з 2010 роком надходження податку на прибуток у області збільшились на 169,1 млн. грн. (52,5%).

Найбільші нарахування за 2011 рік задекларовано ТОВ „Аграна Фрут Україна” - в сумі майже 34 мільйони гривень, ПАТ „Вінницягаз” – 28 мільйонів, ВАТ АК „Вінницяобленерго” та ПАТ „Бершадьмолоко” – майже 20 мільйонів.

Про це повідомили у відділі ЗГ ДПА у Вінницькій області.

Для розширення бази оподаткування податківці області вживають заходів по залученню до сплати податку на прибуток збиткових підприємств та платників, що декларують відсутність об’єкта оподаткування. Так, минулого року провели півтисячі засідань спеціалізованих робочих груп. Це дало можливість збільшити задекларовані податкові зобов’язання з податку на прибуток на 150 мільйонів гривень.

Зокрема, 55 збиткових підприємств перекрили від’ємне значення об’єкта оподаткування та задекларували прибуток в сумі 4 з половиною мільйони гривень, 13 платників, які декларували відсутність об’єкта оподаткування, прозвітували про оподатковуваний прибуток в сумі більше 70 тисяч і майже півтисячі малоприбуткових підприємств збільшили надходження до бюджету податку на прибуток на суму близько 12 мільйонів гривень.