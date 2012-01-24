Військові хірурги Вінниччини поїдуть до Хмельницького

27 січня на базі Хмельницького військового шпиталю, під головуванням провідного хірурга Центрального регіону полковника медичної служби Андрія Верби пройдуть збори з лікарями хірургічної служби Центрального регіону за підсумками роботи у 2011 році.

До заходу будуть залучені начальники клінік хірургії Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (Вінниця), провідні хірурги військових лікувальних закладів Хмельницького, Старокостянтинова, Білої Церкви, Новоград-Волинського та Житомира.

Про це повідомили в департаменті зв’язків із ЗМІ військового відомства ВПС ЗСУ.

Захід буде розділений на два етапи: практичний і теоретичний. Спочатку учасники зборів ознайомилися з можливостями хмельницьких хірургів, оглянувши хірургічні відділення шпиталю.

Такі збори дозволяють хірургам обмінюватися практичним досвідом, брати для себе краще з організації та підходів до лікування пацієнтів. Також передбачене проведення “майстер-класів” провідними хірургами.

Цього разу проводитиметься “майстер-клас” з малоінвазивного втручання за допомогою ендовідеохірургічного обладнання. Військові хірурги з Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону виконають артроскопію колінного суглобу, котру до цього не виконували на Хмельниччині.

Довідка. Нині на медичному забезпеченні військових лікарів Центрального регіону знаходиться близько 200 військових частин, які дислокуються на території 6 областей України. На базі військових лікувальних заходів регіону проходять відновлювальне лікування десятки тисяч військовослужбовців, військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил, цивільних громадян. Значний відсоток від всіх пацієнтів припадає на тих, хто звертається за допомогою до хірургів. Так, торік медиками регіону було виконано понад 7 тисяч хірургічних втручань.