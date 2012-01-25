Письменники Вінниччини знову обрали своїм лідером М.Каменюка

Чергові звітно-виборні збори Вінницької організації НСПУ відбулися 24 січня в залі обласного краєзнавчого музею. Участь в них взяли голова Національної спілки письменників України Віктор БАРАНОВ та члени секретаріату НСПУ Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ і Володимир БАРНА, з вітальним словом до письменницького зібрання звернулась також заступник

голови облдержадміністрації Любов СПІРІДОНОВА.

Попри певні матеріальні негаразди та труднощі з поширенням нових книжкових видань, роботу Вінницької ОО НСПУ за попередній трирічний період було схвалено переважною більшістю учасників зборів. А головою письменницької організації Вінниччини на наступну каденцію знову обрано Михайла КАМЕНЮКА.

До Вінницької організації Національної спілки письменників належить чотири десятки професійних майстрів пера, чверть із яких мешкає в районах області, а один – Григорій УСАЧ – в Ізраїлі.